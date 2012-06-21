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У Польщі команда вчених з Вроцлавського університету та Польської академії наук представила несподівані результати аналізу ДНК неандертальця, рештки якого виявили в печері Стайня. Було встановлено, що цей древній родич людини виявився вдвічі старшим, ніж вважалося досі.

Дослідження під назвою «Нові погляди на розселення та переміщення неандертальців з печери Стайня (Польща)» було опубліковано в журналі Scientific Reports, а коротко про це розповідає The First News.

У науковій роботі йдеться про те, що знайдені в Польщі рештки неандертальця є найстарішими в Центральній Європі, оскільки їх реальний вік перевищує 100 тисяч років. Це твердження виявилося досить несподіваним.

Справа в тому, що перші в Польщі рештки неандертальців були знайдені в 2008 році в печері Стайня в Сілезії. До останнього часу вважалося, що їх вік становить 42-52 тисячі років. Кілька років по тому в печері Ціемна недалеко від Кракова також були знайдені рештки неандертальців.

У новому дослідженні вчені використовували аналіз ДНК, яку вдалося витягти з моляра, знайденого на стоянці в Сілезії. Результати показали, що йому майже 116 тисяч років, тобто цей моляр набагато старший, ніж вважалося раніше. Більш того, аналіз ДНК автоматично зробив досліджений зуб найдавнішим зразком решток неандертальців в Центральній і Східній Європі.

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Крім того, дослідження виявило елементи схожості неандертальців з польської печери з їх родичами, рештки яких були виявлені на Кавказі. На думку авторів роботи, це вказує на велику мобільність первісних людей. Ймовірно, групи неандертальців переміщалися через рівнини південної і східної Європи, йдучи за мігруючими тваринами.

«У цьому сценарії Польща, з її положенням на перехресті між Західною і Східною європейськими рівнинами, є важливим регіоном для виявлення закономірностей розселення неандертальців з Заходу в Центральну Азію», – пишуть дослідники.

Вважається, що неандертальці, наш найближчий вимерлий родич, жили на території Євразії ще близько 40 тисяч років тому. Зовні вони відрізнялися від людини сучасної. Неандертальці були нижчі ростом, їх особи були ширше, а носи - крупніше, ніж у людини.

При цьому вони були досвідченими мисливцями і використовували інструменти для виготовлення своїх осель, зброї та одягу. Про причини їх зникнення до цих пір немає єдиної думки. Одна з популярних гіпотез, наприклад, полягає в тому, що неандертальці просто не витримали конкуренції з швидко розвивалися людьми.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", неандертальці вміли полювати на птахів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»