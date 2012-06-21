Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині троє людей отримали поранення внаслідок вибуху невстановленого предмету. Трагедія сталася у лісосмузі поблизу селища Гродівка Покровського району, куди троє чоловіків (25, 29 та 34 років) пішли назбирати гілок для опалення своїх будинків. Під час цього заняття один із них наступив на невідомий предмет, спричинивши вибух, від якого всі троє отримали поранення різних ступенів тяжкості. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Покровського відділу Національної поліції України в Донецькій області: поліцейські та піротехніки з’ясовують обставини нещастя і ретельно перевіряють прилеглу територію.
Тим часом днями вибухонебезпечна ситуація виникла і у місті Новогродівка: причому не на околиці, а у самому центрі – в приміщенні виконкому. Саме тут працівники органу місцевої влади несподівано виявили предмет, схожий на гранату ВОГ-17. Всіх працівників виконкому та відвідувачів евакуювали, правоохоронці оточили небезпечний район, а у самому приміщенні до роботи приступили вибухотехніки та співробітники ДСНС.