Вчені виявили в провінції Юньнань на південному заході КНР невідомий раніше науці різновид величезного шершня. Розмах крил комахи досягає 9,35 см. За повідомленням агентства «Сіньхуа», за розмірами шершень перевершує всіх нині відомих особин.
Рідкісний представник роду Vespa mandarinia мешкає на кордоні з М'янмою в районі міста Пуер – там, де росте знаменитий сорт китайського чаю. У довжину тіло цього шершня, який виявився робочої особиною, досягає 6 см. Не дивлячись на те, що фахівці поки не змогли відшукати матку, остання, за їхніми словами, за розмірами повинна бути ще більшою. Ентомологи продовжують вивчати знахідку і не виключають, що їм вдалося відкрити новий підвид.
У світі налічується кілька тисяч різновидів шершнів. Як стверджують вчені КНР, виявлена ними особина претендує на статус найбільшої в світі, оскільки максимальний розмах крил усіх аналогічних комах не перевищував 7,6 см.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»