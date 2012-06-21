Компанія Nissan представить на Женевському автосалоні новий концептуальний кросовер IMQ. Назва, в якому букви IM – стратегія Intelligent Mobility, а Q, ймовірно, говорить про сегмент, який виробник запатентував у Європі взимку минулого року.
Про новинку поки нічого не відомо. На єдиному тізері видно, що зовнішність IMQ виконана в стилі представлених раніше концептів: піднесеного седана IMs і кросовера IMx Kuro. Не виключено, що новий позашляховик також отримає електричну силову установку і сучасний автопілот.
Представлений у Детройті Nissan IMs виробник назвав «спортивним седаном підвищеної комфортності». Концепт оснастили двома електромоторами сумарною потужністю 483 кінські сили (800 Нм), пневмопідвіскою і 22-дюймовими колесами. У IMs незвичайна посадкова формула 2 + 1 + 2 – заднє крісло при бажанні перетворюється у тримісний диван.
Nissan IMx Kuro дебютував в 2017 році. Повнопривідний прототип оснастили двома електродвигунами і системою автономного управління ProPILOT. На одній зарядці IMx здатний проїжджати до 600 кілометрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»