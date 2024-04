23 квітня, під час засідання Кабінету Міністрів України, Уряд підтримав низку законопроектів щодо ратифікації Угод про фінансування програм Європейського Союзу регіонального та транскордонного розвитку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про ратифікацію таких угод, як Угода про фінансування програми Interreg (Interreg VI-А) NEXT Польща - Україна; Угода про фінансування Дунайської регіональної програми (Interreg VI В); Угода про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-B) NEXT «Басейн Чорного моря»; Угода про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-А) NEXT «Румунія - Україна»; Угода про фінансування програми (Interreg VI-А) NEXT «Угорщина - Словаччина - Румунія -Україна» та проекти відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Мета схвалених Урядом законодавчих актів – здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угод про фінансування п’яти зазначених програм співробітництва.

«Повноцінна участь України у цих програмах ЄС є ключовою у розвитку транскордонної співпраці з державами-членами Євросоюзу, залучення фінансування та реалізації спільних проектів, зокрема, для відбудови та відновлення регіонів. Важливо відзначити, що ефективне використання цих інструментів дозволить надалі розширити доступ України до структурних фондів ЄС, – прокоментувала рішення Уряду Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. – Закликаю представників регіональної влади та місцевого самоврядування детально вивчити питання та максимально використати можливості, які відкривають для нас ці програми».

Мова про такі програми:

Програма Interreg (Interreg VI-А) NEXT Польща - Україна спрямована на розвиток польсько-українського прикордонного регіону.

Територія Програми охоплює такі територіальні одиниці: Більський, Холмський, Замостський, Люблінський, Пулавський, Коросненський, Перемишльський, Ряшівський, Тарнобжезький, Білостоцький, Ломжинський, Сувальський, Остроленцький та Седлецький повіти в Польщі, а також Львівську, Волинську, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську та Івано-Франківську області в Україні.

Основними завданнями програми є сприяти розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення однієї з таких цілей: довкілля, здоровʼя, туризм, співпраця, кордони.

Дунайська регіональна програма (Interreg VI В) сприятиме зміцненню міжрегіональних відносин для сталого розвитку.

Територія, яку охоплює Програма, складається з 14 країн: Австрія, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Німеччина, Угорщина, Румунія, Словаччина, Словенія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Молдова та Україна. У програмному періоді 2021-2027 ухвалене рішення відкрити доступ до участі у конкурсах потенційним партнерам з усіх регіонів України.

Основними завданнями програми є сприяти розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення однієї з таких цілей: розумніший Дунайський регіон; «зеленіший», низьковуглецевий Дунайський регіон; більш соціальний Дунайський регіон; краще управління співпрацею.

Програма Interreg (Interreg VI-B) NEXT «Басейн Чорного моря» спрямована на розвиток країн чорноморського регіону.

Територія Програми охоплює такі країни, як Румунія, Болгарія, Туреччина, Республіка Молдова, Грузія, Вірменія, Греція та Україна (Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька та Донецька області, території, що знаходяться під контролем України).

Основними завданнями Програми є сприяти розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення однієї з таких цілей: блакитний та розумний регіон, чистий та «зелений» регіон.

Програма Interreg (Interreg VI-А) NEXT «Румунія - Україна» спрямована на розвиток прикордонних регіонів України та Румунії.

Територія Програми охоплює такі територіальні одиниці: Марамуреш, Сату-Маре, Тулча та Сучава в Румунії, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Одеську області в Україні.

Основним завданням програми є сприяння розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення однієї з таких цілей: екологічний фокус через кордони (зміна клімату та запобігання ризикам стихійних лих, біорізноманіття); соціальний розвиток через кордони (освіта, охорона здоров'я, культура); прикордонне співробітництво (безпечніші та надійніші кордони).

Програма (Interreg VI-А) NEXT «Угорщина - Словаччина - Румунія -Україна» спрямована на розвиток прикордонних регіонів України, Угорщини, Словаччини та Румунії.

Територія Програми охоплює: Саболч-Сатмар-Березька та Боршод-Абауй-Земплен в Угорщині, Кошицький край та Пряшівський край у Словаччині, Марамуреш, Сату-Маре та Сучава в Румунії, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області в Україні.

Завдання Програми – сприяти розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення однієї з таких цілей: сприяння адаптації до зміни клімату та запобігання ризикам стихійних лих; підвищення біорізноманіття та зменшення всіх форм забруднення; забезпечення рівного доступу до охорони здоровʼя; підвищення ролі культури та сталого туризму в економічному розвитку, соціальній інтеграції та соціальних інноваціях; посилення співпраці між громадянами, субʼєктами громадянського суспільства та інституціями.

Повноцінна участь України у Програмах дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку відповідних українських регіонів. Реалізація Угод сприятиме зміцненню міжрегіональних відносин для сталого розвитку. Наступний крок – ратифікація Угод Верховною Радою України.

Довідково

2023 року Україна стала частиною програми міжрегіонального співробітництва ЄС Interreg Europe. 17 листопада 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив угоди про фінансування п’яти програм транскордонного та транснаціонального співробітництва та надав Віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній повноваження на їх підписання.

Interreg Europe 2021-2027 – це програма міжрегіонального співробітництва, що співфінансується Європейським Союзом, яка направлена на покращення управління співробітництвом.

Мета – допомогти місцевим, регіональним та національним органам влади по всій Європі розробляти та впроваджувати кращі політики, посилювати спроможність суб’єктів, вдосконалювати наявні інструменти для протидії викликам. Програма створює середовище та можливості для обміну рішеннями з питань регіонального розвитку.