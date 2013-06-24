Prozorro Market, електронний каталог для державних закупівель, досяг рекордної позначки: обсяг продажів становить 100 мільярдів гривень. Нині 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент. Завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд грн бюджетних коштів. Найбільш затребувана категорія в Prozorro Market — електроенергія, вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн. Серед інших популярних товарів пальне — 17,3 млрд грн, ліки — 13,1 млрд грн; дрони — 4 млрд грн; медичні матеріали — 3,8 млрд грн; м’ясо — 3,6 млрд грн.

Крім цього, у Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого. Найбільшу частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

«Обсяг продажів у Prozorro Market досяг рекордних 100 мільярдів гривень, чверть цієї суми припадає на закупівлю електроенергії. Також державні замовники, яких уже понад 14 тисяч, через каталог найчастіше купують пальне, ліки, дрони та харчові продукти. Для них цей інструмент має певні переваги: швидкість закупівель — усього дев’ять днів, перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Для держави ж це істотна економія ресурсів — вдалося заощадити понад 12,5 мільярда гривень бюджетних коштів. Тепер працюємо над змінами, які зроблять цей інструмент ще зручнішим, зокрема дадуть змогу замовникам порівнювати ціни на товари», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично обирає постачальника з найвигіднішою ціною, повідомляє Мінекономіки.