Здоров'ю легень завжди слід приділяти належну увагу, особливо це важливо на тлі пандемії коронавірусу. Адже саме повноцінне і правильне функціонування легень дозволять максимально захиститися від цієї небезпечної для здоров’я інфекції. Тому під час коронавірусної пандемії слід потурбуватися про здоров'я легень, а на допомогу цьому можуть прийти цілком доступні продукти.
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Так, зокрема, медики рекомендують вживати часник. Пов'язано це з тим, що він, маючи високі протизапальні властивості, суттєво знижуює ризик зараження і розвитку різних захворювань, серед яких можна назвати і коронавірус.
Також вчені вважають, що корисний ефект у цьому плані можна досягти, якщо у свій раціон включити більшу кількість здорових жирів.
Добре себе зарекомендували горіхи, особливо волоські через високий вміст у них Омега-3 жирів, жирна риба і мелене лляне насіння.
Крім того, фахівці рекомендують не забувати і про вживання яблук і томатів, які мають багато антиоксидантних властивостей. Вони допомагають сповільнити зниження легеневих функцій.
У рекомендований список медики включили і йогурт, бобові, яйця, овочі, особливо зелені, а також імбир. Усі ці продукти у тій чи іншій мірі допомагають підтримувати імунітет і здоров'я легенів, протистояти найрізноманітнішим інфекційним захворюванням.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»