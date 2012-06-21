Після представлення в Кабінеті Міністрів нової програми його діяльності глава уряду презентував деякі аспекти документа під час вечірнього ефіру на одному з телеканалів. «Нам потрібно створити правила, за яких бізнес хотів би і міг інвестувати в Україну. Ми маємо стимулювати надходження в Україну іноземних інвестицій. А для цього потрібно пропонувати інвестору цікаві яскраві проєкти. І ми цим займаємося: в межах підготовки до приватизації та концесії», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Для подальшого розвитку економіки, на його думку, влада має боротися з корупцією, звільнивши низку керівників міністерств і державних органів, які обстоюють не інтереси держави, а певних приватних осіб.

«Я говорив би про ситуацію в комплексі. І моя відповідь дуже проста: побороти корупцію і змінити менеджмент, залучати інвестиції та створювати рівні правила гри, які дадуть змогу українському бізнесу розвиватися, створювати робочі місця, таким чином стимулюючи зростання економіки», — додав Прем’єр. Кожен відсоток, на який зростає ВВП, забезпечує близько 15 мільярдів гривень додаткових надходжень до держбюджету. Відтак ці гроші можна спрямувати на розвиток соціальної інфраструктури, медицини, освіти.

Кабмін з-поміж іншого має намір припинити практику ухилення від сплати податків середнім і великим бізнесом за допомогою схеми з фізичними особами-підприємцями (ФОПами), які фактично є співробітниками таких підприємств. За словами Прем’єра, таку схему часто використовують у сфері послуг або кришуванні контрабанди. Тож дрібному бізнесу переживати нема чого, але великому й середньому, які приховують свої обсяги, вдаючи із себе кількох дрібних підприємців, будуть проблеми, пообіцяв Олексій Гончарук.

«Ми не починаємо за ними ганятися. Ми їм говоримо, що через певний період правила зміняться. Будь ласка, перебудуйте свою бізнес-модель таким чином, щоб ви змогли працювати в легальному полі», — цитує УНІАН слова глави уряду. При цьому підвищення податків не входить до його планів. Держава, навпаки, має створювати такі стимули для бізнесу і громадян, щоб вони не боялися мати справу з нею.

Йшлося й про вдосконалення митної служби, яку після реорганізації планують перезавантажити з 1 листопада. «Нам потрібно ще приблизно пару тижнів, щоб перезавантажити середній кадровий склад нової митниці… і ви зможете побачити і відчути перші суттєві зміни», — запевнив Олексій Гончарук. Він визнав, що досі на митницях працюють корупціонери, проте вже до кінця року, за його словами, кадровий склад ДМС буде оновлено й очищено від недобросовісних чиновників на місцях.

До слова, корупцією просякнуті й Держархбудінспекція, Держлісагентство, Держкомзем і багато інших структур. «Якщо хтось думає, що добіжить до Києва і комусь щось занесе і все буде по-старому, то дуже помиляється, — застеріг від помилок глава уряду. — Нам потрібно ще пару місяців, щоб зробити перезавантаження влади».

Він висловив переконання, що побороти ще одне таке негативне явище, як контрабанда в Україні, зокрема в митній сфері, можна дуже швидко лише спільними зусиллями уряду, Служби безпеки, Державної прикордонної служби та прокуратури. Систему видачі спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин в Україні Прем’єр означив глибоко корупційною схемою, і запевнив, що уряд найближчим часом ліквідує її. Прозвучали й запевнення в бік українського бізнесу щодо припинення необґрунтованих перевірок підприємців, які працюють у межах правового поля. Тобто використання маски-шоу за участі правоохоронців в Україні більше не буде.

А от прожитковий мінімум слід буде підвищити щонайменше вдвічі, бо нинішній його рівень не забезпечує навіть мінімальних потреб людей.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»