Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Асоціація виробників молока разом із Всеукраїнською аграрною радою займатимуться переробкою молока. Цьому сприятимуть проекти, які зараз розробляють у цих об’єднаннях. Один із них передбачає створення переробки на базі центру накопичення молока до 150 тонн на день в Умані на Черкащині. Другий, як повідомив на сайті agrotimes.net голова ГС «Всеукраїнська аграрна рада» Андрій Дикун, стосується Полтавської області. Там викупили колишній сирзавод у Карлівці. Звозитимуть молоко з господарств у радіусі 500 кілометрів від нього.
Випуск першої продукції планується на осінь 2021 року. У проекті вже зголосилися взяти учать 15 підприємств. На першому етапі планують переробляти близько 500 тонн молока екстра-ґатунку на добу. Думати про власну переробку, будувати власний завод асоціації, зауважив керівник аграрної ради, змушує й ситуація в Харківській області, де компанія «Вімм-Білль-Данн з 1 травня закриває переробний завод. Також на півдні України, за його словами, скорочуються обсяги переробки у компаній «Данон» і «Лакталіс».
Разом з тим у вересні минулого року стартував проект Асоціації виробників молока «Гуртові закупівлі молока». Проект передбачає об’єднання молочних господарств-членів асоціації у так звані пули, що знаходяться у регіоні того чи іншого переробника. Таке об’єднання дасть змогу продавати молоко переробнику за єдиною ціною незалежно від його кількості.