Обсріл Золотого та Новоолександрівки на Луганщині стався 24 лютого, близько 5 ранку. Як повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил, ворожим вогнем було зруйновано 4 житлових будинки. За словами військових, стріляли з боку окупованого Первомайська, з використанням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 120 мм калібру. У штабі нарахували 34 снаряди.
«Серед родин, в будинки яких влучили снаряди, є трирічна дитина. Усього від вибухів постраждало сім будинків», – розповідає керівник військово-цивільної адміністрації міста Золоте та села Катеринівка Попаснянського району Костянтин Ільченко.
У Луганській ОДА терміново зібралися, щоб розглянути можливості щодо надання тимчасового помешкання для цих людей. Серед пропозицій, зокрема, запропоновано на деякій час переселити людей до Сєвєродонецька, де є житлові приміщення на базі ГУ ДСНС України у Луганській області, або надати квартири, які знаходяться у комунальній власності міста Золоте.
Заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко повідомив, що допомогу запропонували голови Закарпатської та Львівської облдержадміністрацій. За результатами засідання надані доручення місцевій владі поінформувати постраждалих жителів, чиї будівлі були зруйновані, щодо можливостей тимчасового переселення. Співробітникам ГУ ДСНС України у Луганській області – організувати заходи щодо розмінування території на наявність вибухонебезпечних предметів. Обласному департаменту охорони здоров’я – надати медичну допомогу дітям і жителям, які постраждали під час обстрілу.
І така дорпомога дуже нагальна. Як розповідає батько дитини з однієї з постраждалих родин – дівчинка тепер не розмовляє від переляку.
Дружина схопила нашу трирічну доньку і ми хотіли вибігти, але наступним вибухом вибило двері і ми впали, – говорить мешканець Золотого Дмитро. – Через пережите моя донечка перестала розмовляти... Що нам робити, я не знаю».
Також постраждалим буде надано матеріальну допомогу з коштів обласного бюджету.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»