Надворі січень. Проте керівник центру горіхоплідних культур, заступник директора з виробництва СФГ «Залісся і К» Черкаського району, кандидат сільськогосподарських наук Микола Кучер, торкаючись міцних розлогих пагонів молодих дерев, уже бачить, як забуяють вони з настанням весни соковитим листям, а в перспективі — і першими плодами. Він радий, що на всіх 32 гектарах висаджені позаторік навесні рослини прийнялися. І не тільки на Черкащині. Горіхи, які пустили коріння в центрі «Залісся», вже щедро плодоносять у всій Україні й навіть за кордоном.
Центр «Залісся» — одне з найбільших підприємств з вирощування саджанців сортового горіха в Україні. Його працівники першими впровадили практику щеплення волоських горіхів в Україні. Уже понад 10 років колектив спеціалізується на виробництві сертифікованих щеплених саджанців найпопулярніших сортів молдовської, французької та української селекцій. Тут у теплицях площею 1000 квадратних метрів успішно проводять зимове щеплення. Для загартування посадкового матеріалу на 10 гектарах обладнали розсадник із системою зрошування. Неподалік, у селі Гуляйгородок, розміщені промислові насадження для отримання плодів волоського горіха і фундука, а також деревини.
— Минулий рік був досить складним, погодні умови не сприяли роботі садівників, — розповів Микола Федорович. — А молодий сад особливо потребує ретельного і дбайливого догляду. Нестача опадів була особливо відчутною в літній період. Довелося збільшити обсяги поливання, вносити корективи в технологію догляду за рослинами. Та попри погодні катаклізми, завдяки старанності наших працівників ми виконали заплановане.
Радує працівників «Залісся» й те, що їхні саджанці добре приживаються в господарствах. Приміром, у селі Шельпахівка Христинівського району господарство «Козак» вирощує горіховий сад на 70 гектарах, усі саджанці свого часу придбали в «Заліссі». Торік восьмирічні дерева дали гарний урожай: понад 12 тонн горіхів.Фахівці із «Залісся» діляться досвідом, організовують виставки і самі також переймають найпрогресивніші новації. На базі господарства відбулася міжнародна конференція із садівництва, яку відвідали численні гості з різних регіонів країни та з-за кордону. Інтерес до черкаських саджанців виявляють фахівці з багатьох областей України.
Посідаючи п’яте місце у світі за обсягами виробництва волоських горіхів (понад 112 тисяч тонн), українці поки що недооцінюють цей унікальний продукт. У нашій кухні він прикрашає всього кілька страв, його додають до кондитерських виробів і різдвяної куті. Виробництво здебільшого орієнтоване на експорт у країни, де населення знає, що волоський горіх багатий на поліненасичені жири, у ньому рідкісний набір амінокислот і антиоксидантів, які рятують від усіх хвороб. Тому й нам час приділити більше уваги цій скарбниці здоров’я.