Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У лютому-березні цього року у Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтв пройде фотовиставка «Почуй мій голос», присвячена вдовам воїнів АТО. Тут буде представлено 28 портретів вдів, інформація про загибель учасника АТО, а також коротка історія про кожну сім’ю.
«Цю виставку ми присвячуємо тим, кому вже неможливо бути слабкими – вдовам, чиї чоловіки віддали життя за Україну. Про них згадують не так часто, але варто тільки задуматися, що пережили ці жінки. Ми хочемо, щоб суспільство «почуло» про їхній біль», – зазначили організатори.
Героїні знімків – дружини загиблих воїнів візьмуть участь у відкритті виставки, організованої Благодійним фондом «Карітас Харків» у рамках проекту «Об’єднуючи людей заради розвитку світу».