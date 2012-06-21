Навчання із прикордонниками Луганського загону зі складу Об’єднаних сил проводили досвідчені воїни, які з 2014 року перебувають в районі бойових дій та додатково пройшли підготовку як парамедики. Варто зазначити, що такі курси проводяться для бійців-прикордонників вже не вперше.
За словами інструктора навчань Анатолія Музики, мотивація до таких тренінгів у прикордонників завжди була і залишається високою. Військовослужбовці задають додаткові питання, просять розглянути усі варіанти розвитку бойових ситуацій та цікавляться методами застосування різних медичних препаратів.
«Ми даємо базові знання та способи надання допомоги. Це – незначна практика, але для того, щоб м’язи пам’ятали, потрібні щоденні тренування. Користь від сьогоднішніх навчань полягає у тому, що кожен військовослужбовець відтепер буде знати, як використати підручні засоби й медикаменти та вміти зберегти життя і здоров'я – як своє, так і своїх побратимів», – підсумував інструктор-парамедик.
Як повідомляє прес-служба ООС, тренінг з тактичної медицини проведено з метою отримання практичних навичок збереження життя і здоров’я під час несення служби та в бойових умовах.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»