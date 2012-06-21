Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві оголосили про старт конкурсу соціальної реклами на тему поводження із відходами та вже готуються до виступу на TEDx з найкращих екологічних практик. Авторами яскравих промов та героями червоної доріжки стануть школярі з 70 шкіл міста та с. Мішково-Погорілове. Про це стало відомо під час презентації всеукраїнського освітнього проекту SchoolRecycling 2019 на базі Миколаївського міського Будинку учителя.
Як розповіла представник генерального партнера проекту, менеджер з комунікацій з органами влади та громадськістю компанії PepsiCo Україна Наталія Фесюн, – «разом з нашими партнерами ми говоримо «ТАК» впровадженню в Україні кращих загальносвітових та європейських практик зі збирання, утилізації та переробки відходів. Аналогічні проекти уже довели свою успішність в багатьох країнах. І ми на практиці продемонстрували, що це можливо і в нашій країні за умови об’єднання зусиль відповідальних компаній та місцевих громад».
За три дні організатори активізували понад 400 учнів і вчителів з 70 загальноосвітніх навчальних закладів Миколаєва та регіону. За кожним із районів міста закріпили відповідальних менторів, що надаватимуть організаційну та інформаційну підтримку школам. Забезпечили шкільні команди футболками, банданами, інформаційними плакатами. Також презентували спеціальний навчальний посібник «SchoolRecycling 2019», який стане «конституцією» проекту. Це своєрідний гід проекту з теорією та практичними завданнями на цілий 2019 рік. У посібнику є положення проекту, календарний план реалізації, форми реєстрації учасників в конкурсах, рекомендації, опис тренінгових занять, картинки підказки та інформаційні екологічні довідки.
Окрім цього, на учасників чекає ще багато заходів із подарунками. Це і конкурс соціальної реклами на тему поводження із відходами – своєрідний міні-Оскар у Миколаєві із дрес-кодом та червоною доріжкою. Для лідерів учнівського самоврядування організують екологічний табір. Головною ж подією року стане рейтинг «Еко школа 2019».
Метою проекту, що успішно реалізується в Миколаєві з 2016 року, є формування системи правильного поводження з побутовими відходами в навчальних закладах та дбайливого ставлення до довкілля; інформування дітей й підлітків про користь, вигоди сортування сміття, вміння розділяти відходи систематично та здавати їх на вторинне перероблювання; стимулювання щоденної екологічної активності в кожній школі та дошкільних навчальних закладах.
На сьогодні Миколаїв є першим містом обласного значення в Україні, де всі школи одночасно перейшли на роздільний збір відходів. Загальна кількість зібраної вторинної сировини за час проекту з 2016 року становить понад 83 тони.