Відновлення соціальних об’єктів та інфраструктури визначені пріоритетними для розвитку Троїцької об’єднаної територіальної громади на найближчі три роки.
Перспективний план розвитку ОТГ стане частиною перспективного Плану розвитку краю, і буде затверджений на другому засіданні Ради регіонального розвитку Луганської області та представлений Президенту України.
Про це розповів Троїцький селищний голова Демид Палагно.
«Загалом подано понад 10 проектів, реалізація яких покликана створити сприятливе соціальне середовище у громаді. Це три великі проекти у сфері освіти, шість проектів, спрямованих на забезпечення населення якісною питною водою, а також будівництво спортивних об’єктів»,– зазначив селищний голова Демид Палагно.
За його словами, у громаді проведено енергоаудит усіх 94 бюджетних об’єктів. Будівлі, які визначені найбільш енерговитратними, стоять першими у черзі на ремонт із утепленням та застосуванням енергозберігаючих технологій. Визначено пріоритети щодо ремонту системи водопостачання. Також у планах побудова нових спортивних майданчиків.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»