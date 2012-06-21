Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Прокуратура Миколаївської області продовжує системну роботу зі вжиття заходів представницького характеру, спрямованих на захист інтересів держави у природоохоронній сфері та відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконної вирубки лісу.
Зокрема, Вознесенською місцевою прокуратурою до суду заявлено два позови в інтересах держави про стягнення з жителів м. Вознесенська та Доманівського району понад 150 тисяч гривень шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що у травні минулого року в лісосмузі с. Велика Солона Єланецького району та с. Володимирівка Доманівського району вказані особи вчинили самовільну вирубку дерев породи «акація» та «дуб», спричинивши шкоду на суму понад 100 тисяч гривень. У добровільному порядку шкоду відшкодовано не було, посадові особи не вжили заходів щодо стягнення спричинених збитків, що й обумовило вжиття прокуратурою заходів представницького характеру з метою захисту інтересів держави.