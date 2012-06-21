Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) назвав Україну, Філіппіни і Бразилію країнами з найбільшим ростом кількості випадків захворювання на кір з 2017 по 2018 рік, говориться на сайті фонду.
Так на Україні в 2018 році зафіксувало 35 тисяч випадків захворювання на кір. За даними ЮНІСЕФ, протягом перших двох місяців нинішнього року на Україні на кір захворіли 24 тисячі осіб.
На другому місці за темпами захворюваності опинилися Філіппіни – в 2019 році зареєстровано 12,7 тисячі випадків захворювання, 203 з яких призвели до смерті. У минулому році на кір захворіли близько 15,6 тисячі філіппінців.
До переліку країн ЮНІСЕФ включив також Бразилію, Ємен, Венесуелу, Сербію, Мадагаскар, Судан, Таїланд і Францію.
Фахівці ЮНІСЕФ повідомляють про безпрецедентне за останнє десятиліття зростання захворювання на кір, яке спостерігається в країнах Європи, найбільше випадків захворювання зафіксовано в Україні та в Грузії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»