На Донеччині вшановують пам’ять загиблих пасажирів автобуса, який обстріляли представники проросійських незаконних збройних формувань. 13 січня 2015-го поблизу Волновахи під інтенсивний обстріл потрапив рейсовий автобус Златоустівка — Донецьк, переповнений пасажирами. Під час зупинки для перевірки на пункті контролю «Бугас» бойовики випустили в цей бік 88 некерованих ракет з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «град». Внаслідок обстрілу загинули 12 пасажирів, а ще 18 зазнали різноманітних поранень.
Представники самопроголошеної «ДНР» спершу не заперечували, що саме вони використовували потужну зброю, та коли стало відомо про велику кількість жертв, спростовували свою причетність до загибелі мирних людей. За повідомленням Генштабу ЗСУ, бойовики вели обстріл із центру окупованого ними міста Докучаєвськ. Під час розслідування, проведеного СБУ, було встановлено безпосередніх причетних до трагедії: артилерійський батальйон 5-ї мотострілецької бригади «Оплот» під командуванням полковника РФ Анатолія Синельникова (позивний «Захар») і керівник обстрілу — командир цього батальйону громадянин України Юрій Шпаков («Юст»). Обох їх оголошено в розшук, а сумну подію 13 січня Генеральна прокуратура кваліфікувала як терористичний акт.
На жорстокий розстріл пасажирського автобуса під Волновахою в Україні відгукнулися мітингами-акціями протесту, що відбулися у багатьох містах, а в соціальних мережах поширився флешмоб «Я — Волноваха». У вересні 2016 року поблизу місця трагедії встановили пам’ятний знак загиблим громадянам України, біля якого щороку цього дня збираються їхні рідні та близькі, представники місцевої влади, правоохоронці, військові.