Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На сільському подвір’ї білими, рожевими, салатовими, кремовими квітами вабить зір чемерник. З-під землі пробилися й готові розквітнути підсніжники, смарагдовими стрілами піднімаються нарциси. На дворі ж, о, диво, панує лютий. Цього року він аж ніяк не скрипить морозами, не розсипає віхолами-завірюхами, а тішить теплом. Враження, що на Стрітення весна остаточно перемогла-таки зиму. Але у Львові вирішили переконатися, чи це так насправді й організували в міському дитячому еколого-натуралістичному центрі День бабака.
Уже впродовж десяти років тут саме на Стрітення відбувається театралізоване дійство, щоб, як каже директор цього центру Ігор Антахович, зацікавити дітей питаннями вивчення нашої природи, зокрема, й тварин і заодно спрогнозувати прихід весни.
У Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі живуть дві бабачихи. Одна з них, яку назвали Марусею, прокинулася напередодні свята Стрітення. Вона не побачила своєї тіні, а отже, за народними прикметами, варто сподіватися, що зима вже недовго господарюватиме. Якщо зважити на Марусине віщування, то весна повинна бути ранньою й десь усередині березня можна сподіватися на стійке тепло. Щоправда, нещодавно харківський бабак Тимко спрогнозував протилежне. Але сподіватимемося, що львівська Маруся все-таки виявиться кращою віщункою, адже душа кожного з нас надто прагне весни. Щоб квітуча, тепла пора року настала якнайшвидше, на День бабака у Львові також організували святковий концерт і частування весняними «жайворонками».