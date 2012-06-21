43 години поспіль тривав снігопад на Рівненщині. Але й це не межа, за твердженням синоптиків. 11 лютого снігова навала стала ще інтенсивнішою, тож в області оголошено жовтий рівень небезпеки. 12 лютого прогнозують зниження температури до -20 градусів уночі, хуртовини і рвучкий вітер. Тож на дорогах особливо небезпечні умови.

Протидіють не баченій упродовж останніх років стихії оперативно і цілодобово, інакше просто не впоратися.

«Скоординовані дії між керівниками райдержадміністрацій, громад, рятувальниками, дорожниками і поліцією дали змогу поки що уникнути надзвичайних ситуацій в області. Влада на місцях дослухалася до наших рекомендацій: призупинили навчання, в рейси не вийшли шкільні автобуси. Важливо, щоб не постраждали діти й жоден шкільний автобус не загруз у переметах, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, який цими днями фактично став головним комунальником краю. — На Рівненщині вже зробили перші висновки: автомобільні дороги, особливо на відкритій місцевості, необхідно захистити від переметів за допомогою щитів. Зробити це нескладно і значних коштів не потрібно, але дуже ефективно для якісного зимового утримання шляхів».

Нині разом з головами громад оперативно напрацьовують перелік найпроблемніших відкритих ділянок.

Спецтехніка цілодобово не глушить моторів: міжнародними транспортними коридорами на Рівненщині проїхати можна відносно безпечно. Складніше місцевими. Але й там постійно працюють люди й техніка, яку залучають голови громад. Для більшості з них це перше серйозне випробування в новому статусі. Як і для Рівненського міського голови Олександра Третяка і його молодої команди.

«Техніка шляхово-експлуатаційного управління, яка дісталася нам у спадок, застаріла і не справляється з навантаженням, тож працюємо над оновленням парку», — зауважує Олександр Третяк.

Вдумайтеся: у чвертьмільйонному місті лише 30 одиниць спецтехніки. Обуренню рівнян цими днями немає меж, бо люди не можуть вчасно дістатися на роботу, застрягають карети швидкої, які доводиться визволяти рятувальникам. Міська влада залучила волонтерів-військових, але що можуть вдіяти 30 хлопців, нехай і дуже працьовитих, з лопатами? Зрештою, в своїх дворах волонтерами стали ми всі: з лопатами, які миттєво подорожчали, не розлучаємося п’яту добу поспіль.

Дорожники резонно закликають водіїв не вирушати без нагальної потреби. Та якщо вже вирушили, то перечекати негоду, що розгулялася не на жарт, пропонують на спеціальних майданчиках уздовж доріг державного значення: їх нанесено на гугл-карти. Тут працюють і мобільні пункти обігріву, які розгорнули рятувальники. Контакти гарячих ліній з утримання доріг є на інтернет-ресурсах служби автомобільних доріг області. На всі повідомлення тут реагують максимально оперативно.

Насамкінець. Найближчими днями синоптики очікують на погіршення погоди майже на всій території України. Сильний сніг, хуртовини, вітер і мороз до 25 градусів –– не найкращі умови для пошуку вражень і пригод. Залишаймося вдома!