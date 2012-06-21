Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Саме ж Рівне – абсолютний лідер в Україні: за показниками енергоефективності випереджає навіть столицю. Судіть самі: за 5 років споживання газу в обласному центрі скоротилося із 114 мільйонів кубометрів до 62.
Усе завдяки комплексному підходу, пріоритетами в якому стали муніципальні програми підтримки ОСББ. Саме тому в Рівному найвищий в Україні відсоток об’єднань співвласників. На третю сходинку в Україні область «витягнули» також Дубно та Вараш.
«Тому беріть до уваги досвід колег і рухайтеся в цьому напрямі, – порекомендував голова ОДА Віталій Коваль новопризначеним головам районних держадміністрацій. – Бо тут реальна економія енергоносіїв та коштів».
До речі, в області також діє програма енергоефективності на 2018-2025 роки. Приміром, торік 63 ОСББ скористалися її пропозиціями та утеплили свої будинки. А на 2020-ий передбачено 500 тисяч гривень для ОСББ на відшкодування відсотків за кредитами.
До того ж, у розпалі прийом заявок від ОСББ на участь у державній програмі «Енергодім»: це гранти для ОСББ для часткового відшкодування витрат на енергоефективність.