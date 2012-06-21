Акцію «Добро починається з тебе» вперше у Лисичанську проводить місцевий територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). У зв’язку з непростими життєвими обставинами, в яких опинилися підопічні територіального центру, працівники вирішили провести незвичайну, але дуже потрібну у місті акцію. Не залишились байдужими і рятувальники Лисичанська.
Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Луганській області, співробітники Лисичанського міського управління, вогнеборці 9-ї, 38-ї та 64-ї державних пожежно-рятувальних частин передали підопічним центру одяг, взуття, дитячі іграшки та іншими речі для побутових потреб, зробили дуже потрібну справу і закликали всіх небайдужих приєднатися до проведення акції.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»