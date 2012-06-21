Ще на рік, до березня 2020-го, продовжив чинність кількох пакетів санкцій, запроваджених проти РФ адміністрацією Барака Обами через окупацію Росією Криму, нинішній глава Білого дому Дональд Трамп.
6 березня 2014 року було видано виконавчий указ №13660, яким запроваджено національний надзвичайний стан у США у відповідь на велику загрозу національній безпеці й закордонній політиці Сполучених Штатів через дії та політику осіб, які «підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, сприяють незаконному присвоєнню її майна».
16 березня 2014 року було видано виконавчий указ №13661, яким розширено діапазон застосування оголошеного надзвичайного стану через дії РФ щодо України. Там згадано розміщення Росією військ у Криму.
20 березня 2014 року з’явився виконавчий указ №13662, яким ще більше розширено сферу застосування попередніх обмежувальних заходів. 19 грудня було видано указ №13685, яким передбачені додаткові кроки у зв’язку з російською окупацією Криму.
Указом №13849 від 20 вересня 2018 року вжито додаткових заходів для втілення обмежувальних санкцій проти РФ, передбачених законом «Протидія супротивникам Америки через санкції». Йдеться про запровадження санкцій проти 33 юридичних і фізичних осіб з оборонного сектору РФ.
«Дії та політика, вказані у цих виконавчих указах, продовжують створювати виняткову та надзвичайну загрозу національним інтересам та закордонній політиці США. З цієї причини проголошений 6 березня 2014 року національний надзвичайний стан і заходи, схвалені у цей день, а також 16 березня 2014 року, 20 березня 2014 року, 19 грудня 2014 року і 20 вересня 2018 року з метою врегулювання питань, пов’язаних із цим надзвичайним станом, мають залишатися чинними після 6 березня 2019 року. Тому, відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні стани (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на один рік національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим указом №13660», — цитує УНІАН повідомлення Білого дому.
А напередодні Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити до 6 березня 2020 року санкції проти колишнього президента Віктора Януковича та 11 його соратників. Правові документи про продовження обмежувальних заходів опубліковано 5 березня в Офіційному журналі ЄС.
«Рада ЄС продовжила до 6 березня 2020 року замороження активів, спрямованих проти 12 осіб, визначених відповідальними у зловживанні українськими державними фінансами або у перевищенні повноважень, що призвело до втрати українських державних фінансів», — йдеться в повідомленні Ради ЄС.
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«Урядового кур’єра»