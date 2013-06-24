Оновлення платформи «Дія.Цифрова громада» дасть змогу регіонам і громадам упроваджувати цифрові проєкти та відстежувати зміни у всій країні. Відтепер на платформі можна ще ефективніше управляти процесами цифрової трансформації на місцях, оцінювати прогрес і подавати актуальні дані до індексу цифрової трансформації регіону й індексу цифрової трансформації територіальних громад.

Новий функціонал допоможе CDTO (цифровим лідерам) областей та громад вимірювати результати цифровізації, координувати місцеві ініціативи та визначати пріоритети для подальших кроків.

Індекс цифрової трансформації регіонів оновлюватиметься щоквартально. Це дасть змогу регулярно відстежувати та ухвалювати рішення на основі актуальних даних. Індекс містить п’ять основних груп. Кожен показник оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, що дає змогу точно оцінювати прогрес і визначати пріоритети для подальших кроків.

Цифрові лідери громад заповнюють індекс цифрової трансформації територіальних громад, який містить чотири групи: цифрову економіку, цифрові навички, цифрову інфраструктуру та цифровізацію публічних послуг.

З новими можливостями платформи «Дія.Цифрова громада» кожен регіон і громада отримає ефективні інструменти для управління цифровими змінами та досягнення нових цифрових результатів.

Нагадаємо, «Дія.Цифрова громада» — це національна платформа для CDTO обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Платформа об’єднує актуальні дані про цифровізацію, рекомендації щодо впровадження інноваційних рішень та приклади успішних проєктів.

Проєкт реалізувало Міністерство цифрової трансформації спільно зі швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконує Фонд «Східна Європа», повідомляє Мінцифри.