Що робити у випадку надзвичайної ситуації, як ховатися від обстрілу, яке місце є найкращим укриттям – про це протягом минулого року співробітники МКЧХ говорили з вихованцями та педагогами дев’яти навчальних закладів, які розташовані упритул до лінії зіткнення на Луганщині.
Як повідомляє прес-служба МКЧХ, фахівці провели інформаційні сесії для понад 800 дітей і дорослих, у деяких закладах додатково відпрацювали алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях. Окрім цього, червонохрестивці забезпечили школи і дитсадки наборами найнеобхідніших речей для укриття і планами евакуації. Планується також передати в ці навчальні заклади флуоресцентну маркувальну стрічку, якою будуть позначені найбезпечніші зони в приміщенні. Ці заходи є частиною програми Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні «Доступ до освіти» і проводяться за підтримки Головного управління ДСНС України у Луганській області і за участі департамента освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»