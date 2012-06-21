Днями Вінницька обласна дитяча лікарня отримала сучасне обладнання для лікування дітей з вадами та хворобами серця. Придбали його за кошти, які торік зібрали під час XIV обласного етапу Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Це два кишенькові пульсоксиметри, монітор електрокардіосигналів добовий, монітор пацієнта «БІОМЕД». Крім того, для міської клінічної лікарні «Центр матері і дитини» придбано апарат штучної вентиляції легень.
«Ми отримали обладнання для пацієнтів з кардіологічними патологіями. Це дає нам шанс зробити ще один крок у підвищенні якості медичної допомоги цій категорії дітей. Ми вдячні фонду, що він наш партнер, адже така допомога дітям дуже важлива», — сказав очільник обласної дитячої лікарні Василь Паненко.
Вроджена вада серця у новонароджених — друга за поширеністю хвороба серцево-судинної системи. Рік у рік кількість дітей з нею збільшується. Для надання їм спеціалізованої медичної допомоги необхідна велика кількість медичного обладнання. Пренатальна діагностика вад розвитку — запорука успішного лікування новонародженого, адже дає змогу спеціалізованим центрам надати невідкладну допомогу та оперативне лікування одразу після появи на світ.
Заступник голови облдержадміністрації Наталя Заболотна подякувала всім, хто долучився до здійснення цієї ініціативи. А це діти, волонтери, представники Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» та небайдужі вінничани. Як зазначив представник ВБФ Євген Козлов, торік в області до збирання коштів долучились усі райони та об’єднані територіальні громади, понад 1000 волонтерів. З його слів, під час торішньої акції вінничани зібрали понад 600 тисяч гривень (другий показник серед областей країни), а за 14 років її проведення — майже 5 мільйонів гривень.