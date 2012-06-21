Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині в рамках обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право» стартувала естафета «Позашкілля Сумщини – 49+», мета якої – виявляти і запроваджувати нові сучасні форми роботи з дітьми та учнівською молоддю.
Під час заходу директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова передала представникам позашкільної освіти Тростянецького району головні атрибути естафети – Кубок і книгу із сторінками для кожної адміністративно-територіальної одиниці Сумщини, на яких усі бажаючі залишатимуть побажання, рекомендації, адреси досвіду задля пожвавлення і створення умов для творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку дітей.
Опісля завершення естафети книгу буде передано до обласного музею туризму і краєзнавства як експонат, що розповідає про цікаві сторінки з позашкільного життя учнівської молоді.