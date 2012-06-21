Підприємець Дірадж Кумар, власник ювелірного магазину в індійському штаті Біхар, повідомив про зникнення діамантових сережок вартістю майже 23 тисячі рупій (майже 8 700 гривень). Він запідозрив співробітників у крадіжці і перевірив камеру відеоспостереження. Але, як повідомляє UPI, камери відеоспостереження викрили злодія – ним виявився щур, що поцупив пакетик з прикрасами.
На кадрах видно, як щур виліз на полицю з прикрасами, схопив жовту упаковку з коштовностями і зник.
Працівники магазину ретельно обшукали приміщення, але так і не знайшли вкрадені прикраси.
Кумар вирішив, що щур був втіленням індійського божества. «Я вірю, що бог Ганеша проник у мій магазин в образі щура, щоб задобрити сережками свою матір Парваті в індуїстське свято Махашіваратрі. Я щасливий, що для цього він вибрав мій магазин», – зізнався індус і додав, що, якщо і знайде сережки , пожертвує їх у храм Кедарнатхе.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»