Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну. Про це повідомляє на своїй сторінці фейсбук Державна прикордонна служба України.

Відмітимо, що збройними силами держави-агресора російської федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках.

Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки.

Зокрема, російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС.

Прикордонні підрозділи в залежності від розвитку обстановки передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами.

The situation regarding the Russian invasion

Border guards together with the Armed Forces of Ukraine and other security and defense forces continue to defend Ukraine.

We will note that the armed forces of the aggressor state of the Russian Federation carried out invasion in many directions.

The fire on the border units and checkpoints was carried out by artillery and aircraft, followed by the movement of military equipment.

In particular, the Russian aggression took place within the Luhansk, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Zhytomyr, Kherson, Odessa regions, on Zmiiniy Island and in the area of environmental protection.

Depending on the development of the situation, the border units are redeployed to reserve positions and work together with Ukrainian soldiers.