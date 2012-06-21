Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Під такою назвою у Шостці на Сумщині пройшов перший бізнес-форум, який зібрав широке коло учасників – успішних і початкуючих аграрних підприємців та бізнесменів, представників місцевої і обласної влади, вищих навчальних закладів, а також вчених та банкірів.
За визначенням міського голови Шостки Миколи Ноги, необхідність такого представницького діалогу очевидна.
Нещодавно на базі поліського районного центру створено об’єднану територіальну громаду, перед якою відкриваються нові перспективи життєдіяльності, а процес приєднання населених пунктів триває.
Зараз у Шосткинському районі функціонують 36 аграрних підприємств, з яких 12 – фермерські господарства. Впродовж двох останніх років закуплено техніки та інвентаря на 80 мільйонів гривень, що свідчить про обнадійливе майбутнє галузі.
Учасники форуму обмінялися досвідом з широкого кола питань, зокрема, вирощування лікарських рослин, грибів трюфелів, квітів, виробництва органічної продукції, утримання і догляду за великою рогатою худобою, вівцями, кролями, бджолами тощо, активізації туристичного потенціалу.
На базі села Ображіївка, яке віднедавна ввійшло до складу Шосткинської громади, відбувся виїзний практикум.
Саме тут учасники форуму ознайомилися з кращим досвідом ведення аграрного бізнесу.