Сучасні технології показали, що знахідка археологів 19 століття стала революційною, адже до сьогоднішнього дня не було офіційного підтвердження існування жінок-воїнів у Скандинавії.
Могилу з скелетом воїна знайшли на території шведського острова Бьорко, як з’ясувалося він належить жінці. Про це стало відомо після проведення ДНК-тесту фрагментів скелета. Історики стверджують, що це буде один із ключових моментів науки, тому що до результатів аналізу ніхто не міг з упевненістю відповісти,чи воювали скандинавки разом з чоловіками. Цю інформація опубліковано на популярному археологічному порталі Antiquity.
Поховання древнього вікінга, що датується 10 століттям, було знайдено групою археологів в 1878 році. З того часу вважалося, що рештки належали чоловікові. Разом зі скелетом в похованні було знайдено скелети двох коней, зброю, обладунки та фрагменти популярної на той час настільної гри. Фахівці минулого висловили думку, що цей воїн був визначною людиною.
Нещодавно, експерти вирішили провести докладне дослідження кісток. ДНК-аналіз показав, що останки належать жінці, так як в них присутні дві Х-хромосоми. Зіставивши отримані дані з оцінкою поховання, вчені прийшли до висновку, що жінка була знатним воєначальником, шанованим своїм народом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»