Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками для орбітальної мережі Starlink. Відео запуску було опубліковано в Twitter.

Пуск відбувся в 06.01 за часом Східного узбережжя США з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Перша ступінь ракети вже приземлилася на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані, йдеться в інформації з Twitter SpaceX. Відзначається, що перший ступінь ракети використовується вже дев'ятий раз.

Starlink – супутникова мережа новітнього покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»