Директор NASA Джим Брайденстайн привітав Ізраїль з успішним висновком в космос апарату «Береш» компанії SpaceIL. Відповідну заяву він опублікував у четвер 21 лютого в Twitter.
«Вітаю команду SpaceIL і Ізраїльське космічне агентство з запуском першого комерційного місячного апарату! Це історичний крок для двох держав, а також для приватної космічної галузі в міру того, як ми розширюємо нашу взаємодію за межами низької геостаціонарної орбіти і на Місяці»,– написав він .
Раніше компанія SpaceX вивела в космос індонезійський супутник зв'язку PSN-6 (Nusantara Satu) і місячний космічний апарат "Береш" ізраїльської компанії SpaceIL. Ракета-носій Falcon 9 з апаратами стартувала з бази ВПС США на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида) в четвер о 20:45 за часом Східного узбережжя США (5:45 за київським часом п'ятниці).
Американській компанії вдалося і цього разу забезпечити вертикальний спуск відпрацьованого першого ступеня Falcon 9. Після відділення першого ступеня ракета, яка виконує роль розгінного блоку, зробила заплановану м'яку посадку на дистанційно керовану платформу в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. Через темряву компанія змогла показати не весь спуск, а тільки завершальний етап.
Ізраїльський апарат «Береш» (назва першої біблійної книги Буття на івриті) масою 600 кг створювався в рамках проекту Google Lunar X Prize. Згідно з його умовами, приватна компанія, яка першою доставить на Місяць автоматичну станцію, здатну пересуватися поверхнею природного супутника Землі на відстані мінімум 500 м, отримала б приз в 20 мільйонів доларів. У березні 2018 року компанія Google скасувала цей конкурс, проте ізраїльська компанія продовжила роботу над місячним модулем, витративши на проект 88 мільйонів доларів.
Ізраїльтяни мали намір здійснити посадку свого апарату на Місяць іще 13 лютого 2019, тепер же очікується, що станція здійснив посадку 11 квітня 2019 року. Як відзначав профільний інтернет-портал Space.com, в разі успіху Ізраїль стане четвертою державою – після Росії, США і Китаю, – якому вдасться доставити автоматичну станцію на поверхню природного супутника Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»