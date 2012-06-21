Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Гайсинська районна рада та мерія румунського міста Мовілені уклали меморандум про співпрацю. Це відбулося під час офіційного візиту до Румунії делегації з Вінниччини на запрошення президента Ясської повітової ради Марічела Попа для участі у міжнародному науково-практичному семінарі «Досвід функціонування системи місцевого самоврядування та децентралізації в Республіці Румунія». У складі делегації, яку очолював голова обласної ради Анатолій Олійник, зокрема, були голови 13 районних та трьох сільських рад.
Підпис на документі від Гайсинського району поставив голова районної ради Григорій Боровий, а від комуни Мовілені – примар Міхай Плумбу. У меморандумі йдеться про співпрацю, культурний обмін та організацію вшанування пам’яті загиблих українців у Другій Світовій війні.
«Ми бачили на території комуни пам’ятний обеліск, де понад 100 імен українців. Зокрема, і з Барського, Крижопільського, Теплицького та Гайсинського районів Вінниччини. Наші земляки загинули, звільняючи цю територію у червні 1944 року. Особливу увагу ми звернули на напис, що тут також захоронені 35 воїнів, чиї імена невідомі. Тож уклали угоду про відновлення імен загиблих українців. Зі свого боку, ми будемо шукати імена загиблих в архівах. Такий крок необхідний для нащадків українських воїнів і для патріотичного виховання молоді у Румунії», – сказав Григорій Боровий.
Як повідомляється на сайті обласної ради, під час візиту представники трьох вінницьких сільських громад обговорили перспективи взаємодії з румунськими колегами. Очікується, що вони підпишуть меморандум про співпрацю у травні-червні цього року.