Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Новостворена платформа «Спільнодія Черкащини» розправляє крила. Її мета — фінансова та інша матеріальна допомога від волонтерів і бізнесменів у боротьбі проти коронавірусу. Першими на ініціативу відгукнулися потужні агрохолдинги області — Миронівський хлібопродукт та Лебединський насіннєвий завод, які спрямували до спільного фонду боротьби із епідемією COVID-19 на Черкащині відповідно 14 і 3 мільйони гривень. Як підкреслив голова облдержадміністрації Роман Боднар, співпраця у такому форматі абсолютно добровільна. Також він повідомив, що 250 тисяч надійшло від групи компаній «Укравіт».
Пацієнтів із коронавірусною інфекцією в області лікуватимуть 12 медичних закладів. 9 із них ще перепрофільовують. Першочергове завдання, за яке взявся проєкт «Спільнодія Черкащини», — допомогти медичним закладам необхідними ліками та засобами індивідуального захисту.
Умовами співпраці є правдива інформація від влади щодо потреб медичних закладів і пріоритетів надання цієї матеріальної допомоги. Управління охорони здоровʼя облдержадміністрації, за умовами проєкту, визначатиме пріоритет у необхідному обладнанні та засобах протидії поширенню вірусу.
На рахунок платформи можуть переказувати кошти як підприємці, так і звичайні громадяни, які бажають допомогти. Їхнє надходження та витрати висвітлюватимуть на сторінці у «Фейсбуку» та на сайті платформи «Спільнодія Черкащини».