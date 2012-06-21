Виробник оприлюднив вартість пентакамерного смартфона Nokia 9 PureView. Апарат отримав ціну – 600 євро. Ця сума на 100 євро дешевше прогнозів і, безперечно, знижка обгрунтована.
Справа в тому, що Nokia 9 PureView з п'ятьма камерами надійде в продаж занадто пізно. Інформація про виробництво цього гаджета з'явилася давно, але компанія очікує з виведенням пристрою на ринок. Можливо саме тому їй довелося знизити ціну смартфона. Адже тепер пристрій не можна віднести до передових.
Під час тестування на Geekbench Nokia 9 PureView набрав відносно небагато балів. Принаймні технічні фахівці очікували більшого від цього апарату.
Пристрій оснащений чіпсетом Snapdragon 845 і не в змозі гідно конкурувати з більш сучасними гаджетами. Нині все більшої популярності набирає модель Snapdragon 845. Смартфон отримав 6 ГБ ОЗУ, що живить батарею на 4150 мАг, підтримку бездротової зарядки.
Nokia 9 PureView повинні представити на MWC-2019 24 лютого. Вже зараз цю модель називають аутсайдером, оскільки випустили б її раніше, вона змогла б зайняти гідне місце серед флагманів, а тепер їй доведеться задовольнятися більш скромними позиціями.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»