Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури попередили у Черкасах контрабандне переміщення культурних цінностей з території нашої держави. Як встановили оперативники спецслужби, місцевий житель намагався нелегально переправити автотранспортом міжнародного сполучення 75 предметів старовини до однієї з європейських країн. Правоохоронці виявили в «посилці» ділка колекцію старожитностей, зокрема срібні монети, фібули, а також ювелірні вироби, які відносяться до періодів Скіфської та Черняхівської культур.
За повідомленням прес-групи управління СБУ у Черкаській області, у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України фігуранту справи оголошено підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.