Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область доволі ефективно використовує свій ресурсний потенціал у сільському господарстві.
Про це свідчать результати недавнього дослідження, яке провів AgroPortal.ua у партнерстві з асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» та Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою IAMO (Німеччина).
Так, при визначенні показника технічної ефективності враховувалися такі показники як оплата праці, матеріальні ресурси, капітал, прямі витрати, включаючи оренду землі, низка інших.
За цим показником область має доволі високий індекс – 0, 98, а в «Рослинництві» максимально можливий – 1 (разом із Волинською, Закарпатською, Рівненською та Луганською областями).
Дещо нижчий результат у тваринницькій галузі – восьмий.
Однак у цілому Сумщина серед аграрних лідерів України.