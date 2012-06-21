Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Виповнилося 80 років від дня заснування Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який упродовж усього цього часу завжди залишався мудрим і кваліфікованим наставником та помічником освітян краю.
Як зазначила в ході урочистостей директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, до свого ювілею колектив прийшов із низкою вагомих перемог та творчих досягнень. З-поміж них – звання «Лідер післядипломної освіти» та володар Гран-прі, який освітяни привезли з Міжнародної виставки «Сучасна освіта-2019», а також входження до п’ятірки кращих регіонів за результатами ЗНО та належна оцінка роботи від Кабінету Міністрів України у недавньому рейтингу.
Зараз колектив інституту наполегливо працює над втіленням освітньої реформи, зокрема, становленням Нової української школи, взаємозв’язку дошкільної та початкової освіти, іншими актуальним питаннями.