Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомили в регіональному сервісному центрі МВС у Черкаській області, тут запускають проект «Таємний клієнт» в оновлених сервісних центрах МВС Черкас, а зовсім незабаром і в Умані. Завдяки цьому громадяни зможуть об’єктивніше оцінити роботу державної структури та вплинути на хід розвитку реформи в напрямку сервісу.
Таємним клієнтом зможе стати будь-яка людина. Для цього необхідно відвідати сервісний центр МВС та одержати реальну послугу, заповнити та надіслати анкету-відгук.
Під час відвідин громадянин зможе оцінити роботу адміністратора за інформаційною стійкою, адміністратора, який надав послугу, екзаменатора (у випадку складання іспиту на право керування транспортним засобом), фахівця експертної служби МВС, спеціаліста кол-центру. Клієнт також зможе оцінити зручність навігації, додержання інклюзивних умов, організацію роботи сервісного центру, доступність інформації на сайті та консультаційної підтримки у соціальних мережах.
У рамках проекту також можна перевірити якість надання таких послуг як реєстрація та перереєстрація авто, одержання посвідчення водія вперше або його обмін, довідки про несудимість, замовлення індивідуальних номерних знаків (повний перелік послуг на сайті hsc.gov.ua.