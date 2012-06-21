Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Усі об’єднані територіальні громади Херсонщини успішно реалізовують проекти, що передбачають капітальні ремонти шкіл, дитячих садків, освітлення вулиць, доріг.
Так, Роздольненська сільська ОТГ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад реалізовувала сім проектів, п’ять з яких – вуличне освітлення в селах Роздольне, Велика Україна та Чорноморівка. Вартість робіт склала 896,8 тисяч гривень. Також два проекти спрямували на капітальні ремонти амбулаторії та покрівлі сільського клубу у с. Чорноморівка. Сума субвенції для Роздольненської ОТГ склала понад 1,3 мільйони гривень, яку вони успішно освоїли.
У свою чергу, Тавричанська сільська ОТГ за рахунок субвенції здійснила капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-дошкільного навчального закладу в с. Тавричанка. Сума субвенції передбаченої для Тавричанської ОТГ склала майже 2,6 мільйони гривень.