Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спільно з Toyota розробляє місяцехід, який використовуватимуть під час дослідницької місії на супутник Землі в 2030 році. У 2013 році Toyota відправила в космос андроїд Kirobo і вперше в історії організувала розмову між людиною і роботом в космосі.
Подробицями про проект ні JAXA, у Toyota поки що не діляться. Очікується, що вони з'являться в найближчі тижні. Політ на Місяць запланований на 2030 рік. Метою місії LUNAR-A стане дослідження внутрішньої структури супутника, а також пошук відповідей на питання про його походження і еволюцію.
Перший «місячний автомобіль» – радянський Місяцехід-1 – приземлився біля «Моря Дощів» в північно-західній частині видимого з Землі боку Місяця в листопаді 1970 року. Він працював на супутнику 11 місяців. Слідом за ним з'явився американський Lunar Roving Vehicle (LRV), який використовували в програмі «Аполлон» в 1971-72 роках. Головним підрядником проекту була фірма Delco – підрозділ General Motors, що спеціалізується на електронних компонентах. LRV оснащувався чотирма електродвигунавми сумарною потужністю в одну кінську силу і міг проїжджати на одній зарядці до 92 кілометрів.
У 2013 році в складі китайської безпілотної місії «Чан’е-3» на поверхню супутника здійснив посадку шестиколісний місяцехід «Юйту», названий на честь персонажа китайської міфології.
У 2015 році Audi показала місяцехід lunar quattro. Повнопривідний апарат оснастили чотирма електродвигунами, блоком літій-іонних акумуляторів і розсувною сонячною панеллю для підзарядки батарей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»