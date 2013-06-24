У 2024 році надходження до Державного бюджету України від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склали 640 млрд гривень. Цей обсяг став другим за величиною джерелом фінансування держбюджету після бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У грудні 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій на внутрішньому ринку 61 млрд грн. Військові облігації склали 45,4 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за грудень 2024 року.

Безпека і оборона є головним напрямом для спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 січня 2025 року, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,86 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (47,6%) та НБУ (36,4%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 9,6% та 4,2% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній – 1,1%, а територіальних громад – 0,04%.

Обсяг інвестицій фізичних осіб за рік зріс на 49% з 53 млрд грн на початок року до 79 млрд грн на кінець року. ОВДП в обігу, які у власності юридичних осіб, зросли на 28% з 139 млрд грн до 178 млрд грн.

Обсяг військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб у 2024 році зріс удвічі порівняно з 2023 року. На початок 2025 року портфель становив 171,4 млрд грн, на 1 січня 2024 року – 85,4 млрд грн в еквіваленті.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у 2024 році дорівнювала 15,98%, номінованих у доларі – 4,64%, номінованих у євро – 3,06%.

Рівень рефінансування за січень-грудень 2024 року у всіх валютах склав 167%. Для порівняння у 2023 році цей показник сягав 153%. У гривні роловер склав 200% у 2024 році, що на 22% перевищує показник 2023 року.

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