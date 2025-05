30 квітня у Брюсселі, Бельгія, відбулася двостороння зустріч делегацій України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 26 «Освіта та культура», що належить до Кластера 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Прогрес України представляють Перший заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній, генеральний директор директорату європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Гусак, Заступник Міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков, Заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна, Заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

«Попри те, що законодавство ЄС у сферах освіти, навчання, молоді, спорту та культури не вимагає прямої імплементації у національному законодавстві, Україна приймає всі акти права ЄС в межах Розділу 26. Переконані, це суттєво сприятиме втіленню наступних кроків України на шляху до досягнення повноцінного наближення до Європейського освітнього простору. У той час як значна частина секторальних цілей на рівні ЄС вже відображена в стратегічних документах України, ми прагнемо формувати нашу політику з урахуванням спільних цінностей, принципів та духу ЄС», – підкреслив під час вступної промови Перший заступник Міністра Євген Кудрявець.

Так, українська делегація доповіла європейським колегам про те, що наша держава вже активно імплементує рекомендації Європейського Союзу, надані в межах Пакетів розширення 2023 та 2024 років, що спрямовані на просування секторальних ініціатив та реформ.

Україна також продовжує втілювати реформи в межах Плану для Ukraine Facility. Зокрема, проект Закону «Про професійну освіту» був ухвалений у першому читанні. Також набрав чинності Закон «Про дошкільну освіту», вже затверджено 24 з 35 необхідних підзаконних актів, що забезпечать його імплементацію.

Делегація України подякувала Європейській Комісії за підтримку ЄС, надану з початку повномасштабної агресії, зокрема через ініціативи «Шкільні автобуси для України» та «Ноутбуки для України», видання шкільних підручників та надання фінансування для ремонту та реконструкції шкіл та впровадження реформи шкільного харчування. Крім того, було відзначено роль ЄС у сприянні підвищенню обізнаності про українську систему освіти в Європі, зусилля з взаємного визнання кваліфікацій та зміцненню міжнародної співпраці закладів освіти.

Україна високо цінує участь у міжнародному вимірі програми ЄС Еразмус+ та продовжує вивчати досвід країн-членів ЄС та третіх країн, асоційованих з програмою Еразмус+, які мають статус країн-учасниць.

Українські заклади освіти використовують можливості інших програм ЄС, таких як «Стратегія ЄС для Дунайського регіону», програми Interreg, «LIFE», «Цифрова Європа», «Креативна Європа» тощо.

«Україна прагне розширити секторальну співпрацю з ЄС використовуючи інструменти прискореної інтеграції шляхом приєднання до експертних груп Європейського освітнього простору, зокрема, до Групи з питань Еразмус+ та Європейського корпусу солідарності, Групи Еразмус хартії у сфері вищої освіти, Групи з питань забезпечення якості у професійній освіті (European Quality Assurance in Vocational Education and Training, EQAVET) та інших. Україна також прагне приєднатися до інших галузевих ініціатив ЄС, таких як CEDEFOP (Європейський центр розвитку професійної освіти), Education and Training Monitor, European Master’s in Translation, та European Alliance for Apprenticeships», – підкреслив Євген Кудрявець.

Також було відзначено, що Україна залишається повністю відданою своєму європейському шляху розвитку в секторі молоді та спорту, впроваджуючи європейські підходи у формування національних стратегій та політик.

Україна також працює над впровадженням загальноєвропейських підходів у культурній сфері, зокрема через розробку національних стратегій, планів дій та програм розвитку культури, прагнучі узгодити їх з європейськими пріоритетами.

Довідково

Розділ 26 «Освіта та культура» належить до Кластера 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток» та охоплює сфери освіти, професійної підготовки, молоді, спорту та культури. Європейське законодавство у цій галузі регулюється головним чином актами soft law - Резолюції, Рекомендації, Рішення, Повідомлення - їх цілі та основні принципи переважно відображені в стратегічних документах у сфері освіти і навчання, документах державної політики.