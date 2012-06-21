Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
21-22 березня в Черкасах відбудеться IV Міжнародна конференція «Технології та інновації: від землі — до готового продукту». Головний Організаційний партнер — компанія «Маїс». Мета конференції — популяризація та впровадження сучасних технологій якісного вирощування й переробки фруктів, овочів, ягід і горіхів, сприяння відродженню традиційних українських напоїв на основі фруктів, ягід і меду та виробництву продуктів з доданою вартістю. На конференцію запрошено садівничі господарства і компанії, в тому числі й ті, що спеціалізуються на вирощуванні, переробці та експорті фруктів і горіхів, підприємства з переробки та зберігання плодів, технологічні компанії, що надають послуги та спеціалізуються на впровадженні сучасних технологічних рішень для садівництва і горіхівництва.
У програмі заходу: презентація польських розсадників, відвідини яблуневого саду на крапельному зрошенні, переробного підприємства з виготовлення соків прямого віджиму ТМ «Найсік», горіхового центру «Залісся» з насадженнями волоського горіха, фундука і французького горіха на деревину, знайомство з технологією щеплення горіхів, майтер-класи з обрізки дерев, народна дегустація натуральних соків із врученням дипломів переможцям.
Традиційно під час конференції відбудуться виставка техніки і технологій від українських та іноземних компаній, а також презентація продукції, виготовленої з фруктів, ягід і горіхів, а також напоїв.