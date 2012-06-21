Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Депутати Черкаської міської ради проголосували за створення на території так званої «дачі Андреєва» (О. М. Андреєв — колишній перший секретар Черкаського обкому КПУ), що по вулиці Менделєєва, 4, міського парку патріотичного виховання. Тут планують розмістити й дитячий табір. Йдеться про ділянку площею 5,3 гектара. Раніше ця територія використовувалася для відпочинку обласної еліти.
Для залучення цієї ділянки для суспільних потреб міста на пленарному засіданні сесії проголосувала більшість депутатів.
— У зв’язку із суспільним резонансом та проектом рішення Черкаської обласної ради стосовно приватизації будівель та споруд на Менделєєва, 4 вирішили створити зону відпочинку, — прокоментував міський голова Анатолій Бондаренко.
Нині ця земельна ділянка перебуває в довгостроковій оренді приватного підприємства «Міськбуд-плюс». Ухваленим рішенням депутати пропонують припинити відповідну угоду.
Опікуватиметься майбутнім парком комунальне підприємство «Дирекція парків».