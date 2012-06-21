На Всесвітній економічний форум, який розпочався вчора в лижному курортному містечку Давос, що у Швейцарських Альпах, з’їхалося понад три тисячі іменитих учасників. Серед них відомі та впливові політики, вчені й топ-менеджери.

Давоський форум уперше провели в 1971 році як конференцію для науковців та економістів з ініціативи німецького вченого Клауса Шваба, який досі залишається його президентом. Відтоді захід змінив назву, але формат залишається незмінним: сильні світу цього під час спільних ланчів, панельних дискусій та зустрічей обговорюють глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання.

Гасло цьогорічного, 47-го давоського форуму — «Чуйне й відповідальне лідерство». «У 2017 році я бачу чотири напрями, які мають дати відповіді на головні суспільні виклики. Перший — зміцнити економічне зростання; другий — зробити ринкову систему інклюзивнішою; третій — провести четверту індустріальну революцію і нарешті переосмислити ідею міжнародної співпраці», — так окреслив тему дискусій у Давосі Клаус Шваб напередодні відкриття форуму, пише видання International Business Time.

Деякі з назв дискусійних панелей, які відбудуться на нинішньому форумі, свідчать самі за себе й доволі влучно відображають небезпеки та тривоги сучасного світу: «Вичавлений та розлючений: як знайти вихід із кризи середнього класу», «Політика страху або повернення забутих?» і «Переломний момент для толерантності».

У списку поважних гостей, які цими днями зібралися в Давосі, крім відомих фінансистів і бізнесменів, чимало лідерів країн: прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, голова КНР Сі Цзіньпін, президенти Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай, Колумбії Хуан Мануель Сантос, король Бельгії Філіп, кронпринц Норвегії Хокон. Президент України Петро Порошенко також став гостем Всесвітнього економічного форуму.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, у Давосі Петро Порошенко виступив із промовою під час сесії «Рух на Схід: посилення європейського сусідства». Заплановано, що він візьме також участь у засіданні світових економічних лідерів «Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі» й дебатах «Новий договір для Європи».

Петро Порошенко вже зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. «Ми зацікавлені в розширенні політичної та економічної співпраці між Україною і Китаєм», — заявив глава держави. Він наголосив, що українсько-китайські відносини мають стратегічний характер і ∂рунтуються на принципах взаємної поваги. Сі Цзіньпін заявив про підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету України. Петро Порошенко висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України.

Глави держав висловилися за активізацію економічної співпраці між Україною та КНР. Петро Порошенко зауважив, що Україна зацікавлена брати активну участь у реалізації ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях», оскільки має для цього значний потенціал. (Як повідомляли, «Один пояс, один шлях» — ініціатива об’єднаних проектів створення «Економічного поясу Шовкового шляху» та «Морського Шовкового шляху ХХІ сторіччя», яку вперше озвучив Сі Цзиньпін восени 2013 року).

Про солідарність Лондона з Києвом під час виступу в Давосі, присвяченого Brexit, заявила Тереза Мей. За її словами, санкції проти Росії за окупацію Криму важливі для Великої Британії, попри вихід з Євросоюзу. «Для нас важлива безпека континенту, зокрема санкції проти Росії за дії в Криму», — наголосила британський прем’єр.

Один з дискусійних майданчиків давоського форуму — так званий український ланч, який кілька років поспіль організовує фонд українського бізнесмена і мецената Віктора Пінчука. Українські президенти й політики традиційно були гостями цього заходу. Проте, як повідомили українські ЗМІ, після публікації резонансної статті Віктора Пінчука у Wall Street Journal, в якій він пропонує українській владі відмовитися від євроінтеграційного курсу, визнати російську анексію Криму й провести вибори в окупованому Донбасі, Петро Порошенко та віце-прем’єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вирішили не брати участі в українському ланчі в Давосі.