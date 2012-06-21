Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Минулого року понад 254 тисячі харків’ян отримали додаткові соціальні гарантії на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та пільговий проїзд, і ще близько 20 тисячам жителям Харкова надали одноразову адресну допомогу на загальну суму 43,9 мільйона гривень.
Про це на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я Харківської міської ради повідомила директор департаменту праці та соціальної політики міськради Лариса Болгова.
Вона розповіла, що в Харкові працюють дев’ять територіальних центрів для осіб похилого віку, людей з інвалідністю; центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь»; Міський центр реінтеграції для бездомних осіб; комунальний заклад «Соціальний готель», який забезпечує проживання громадян пільгових категорій, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всього в соціальних установах міста послуги отримали 24 тисячі 400 осіб, більшість з яких – малозабезпечені громадяни міста.
Директор департаменту також повідомила, що в міських територіальних центрах ввели нову послугу – з паліативного догляду, яку надали 555 підопічним.