Леонід ЛОГВИНЕНКО
для «Урядового кур’єра».
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На традиційний фестиваль вертепів, який відбувається в Харкові вчетверте, з’їхалися колядники з усіх куточків України. Скажімо гуцульський колектив з Криворівні перед тим, як завітати на Слобожанщину, колядував на Луганщині – Сіверодонецьку, Щасті, Старобельську, Попасній. Кажуть, що їх прекрасно зустрічали і вояки, і місцевий люд. До речі, на Харківщині гуцулів приймали не менш тепло. Дехто просив навіть їх подути в такі собі роги, аби розігнати нечисту силу, яка біситься на Сході.
Пригадується років тридцять тому, колядки на Слобожанщині звучали рідко. Переважно «завозили» їх сюди колективи з Львівщини, Прикарпаття, Буковини, які й цього року завітали на Схід. Проте зараз є що заспівати й слобожанцям. За цей час вони повиймали з бабусиних скринь не лише старозавітний одяг, а й колядки-щедрівки, які, як виявилося, не менш самобутні ніж на Гуцульщині чи, скажімо, Лемківщині. Було приємно відзначити, що цього року окрім знаменитих колективів, які з’їхалися з усієї області, – Валківщини, Сахновщини, Зміївщини, Нововодолажчини та інших районів – чимало колядувало студентських та учнівських гуртів, а от же є сподівання, що національна традиція вертепів і колядування не вмре, не поляже.
Під час двох фестивальних днів учасники фестивалю колядували в харківський вузах, школах, лікарнях, метро, торгівельних центрах.