Вчені в Китаї підійшли до завершального етапу багаторічного будівництва «штучного Сонця». Їхня розробка – це ядерний реактор, який дозволить отримати процеси і реакції, схожі на ті, що відбуваються в надрах нашої зірки.
Повідомляється, що будівництво такого масштабного і складного проекту триває вже понад 30 років. Перший проект був представлений в 90-х роках. Однак він виявився не зовсім вдалим. З того часу експерти продовжують його вдосконалювати. І ось напередодні стало відомо, що важка і копітка робота завершується.
Метою проекту є відтворити на Землі процеси, що відбуваються на Сонці. Це дозволить людям мати власне, невичерпне і дуже дешеве джерело енергії. За словами китайських вчених у разі успіху температура реактора буде дуже високою і складе приблизно 105 мільйонів градусів за Цельсієм. Але зупинятися фахівці на цій позначці не мають наміру. Вони хочуть розвинути технологію і збільшити градус, щоб отримати імпульс плазми в одну тисячу секунди.
Експерти впевнені, що такої потуги вистачить не просто для того, щоб утримувати підприємства, а навіть забезпечувати енергією цілі міста. Саме тому до «штучного Сонця» прикута така пильна увага вчених з усього світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»